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Водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях на трассе Тюмень – Омск

Общество, 14:04 25 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О неблагоприятных погодных явлениях на федеральной трассе Тюмень – Омск предупреждают водителей Тюменской области.

Как сообщили в ФКУ "Уралуправтодор", 25 сентября, на юге региона местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром с мокрым снегом. Температура ночью до -2°, сообщает

Также на участке трассы Тюмень – Омск от 357 до 359 км в Абатском районе организовано реверсивное движение из-за дорожных работ.

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# трасса , ухудшение погоды

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