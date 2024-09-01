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Портрет легендарного разведчика украсил фасад школы № 1 в Викулово

Общество, 14:15 26 сентября 2024

Пресс-служба администрации Викуловского района | Фото: Пресс-служба администрации Викуловского района

Баннер с портретом Героя Советского Союза Николая Кузнецова разместили на фасаде школы № 1 в селе Викулово, сообщает пресс-служба администрации района.

Пресс-служба администрации Викуловского района | Фото: Пресс-служба администрации Викуловского района

Муниципалитет присоединился к совместному проекту Минпросвещения РФ и партии "Единая Россия" "Лица Героев". В его рамках на фасадах и в стенах образовательных учреждений размещают изображения Героев Советского Союза, Социалистического Труда, Героев России, участников СВО, выдающихся деятелей науки, культуры, искусства, образования, спорта. Главная задача - воспитывать интерес детей к истории России не только через учебники и рассказы педагогов, но и посредством создания соответствующей окружающей среды в школах.

Пресс-служба администрации Викуловского района | Фото: Пресс-служба администрации Викуловского района

Проект уже охватил свыше 20 образовательных учреждений Тюменской области. Это не только школы, но и центры дополнительного образования, вузы. В открытии участвуют учащиеся, педагоги, представители органов власти, муниципальных дум, общественники.

Пресс-служба администрации Викуловского района | Фото: Пресс-служба администрации Викуловского района

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# Викуловский район , Герои России , Герои Советского Союза , история

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