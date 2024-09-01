Тюменскому гимназисту вручили спецприз от СИБУРа в рамках международной премии

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Специальный приз от СИБУРа вручили гимназисту Тимофею Назарову из Тюмени на церемонии вручения IV Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" 26 сентября в правительстве региона. Работа молодого человека "Хороший пример" победила в номинации "Экопросвещение" и вошла в число шести лучших работ по теме "Пластик как часть экологичного образа жизни".

"На выбор темы моей работы повлияло посещение экодома на уроке обществознания. В ролике наша команда решила показать, что из отходов, а точнее, вторсырья, можно создать интересные вещи – от тротуарной плитки до красивых украшений", - рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" автор работы, ученик гимназии № 16 Тимофей Назаров.

Тимофей считает экологию важной составляющей жизни. Он с детства знал о раздельном сборе отходов. Еще в начальной школе мальчик объединился с одноклассниками и общими усилиями при поддержке взрослых в классе установили контейнер, в который ребята собирали макулатуру и батарейки. Позже такие контейнеры появились и в других классах.

"Сегодня практически вся школа сортирует отходы таким образом. Я учусь уже в среднем звене и по-прежнему сдаю и буду сдавать вторсырье на переработку", - подчеркнул гимназист.

Он добавил, что его семья придерживается тех же правил по сдаче вторсырья и его разделения на пластик, стекло, бумагу и металл. По словам Тимофея, это очень важно, потому что, к примеру, пластиковая бутылка разлагается 500 лет. А всего одна батарейка - 100 лет, при этом засоряет окружающую среду в радиусе 20 метров.

Помимо сортировки отходов и сдачи вторсырья семья гимназиста использует многоразовые бутылки и аккумуляторы, которые можно заряжать.

"Необходимо стараться жить экологично, ведь мы ответственны за то, что нас окружает", - считает Тимофей Назаров.

Юный эколог искренне обрадовался победе в престижной премии и выразил надежду, что ролик его команды увидят миллионы людей по всей России и их это вдохновит так же, как автора видео, на создание нового, более совершенного и масштабного проекта.

О том, что взял спецприз премии "Экология – дело каждого" Тимофей в первую очередь сообщил своей команде и руководителю, учителю истории и обществознания Эльвире Романюк, а также своей семье.

По словам мамы Тимофея, Юлии Паутовой, сын – человек активный и увлекающийся. "Стараюсь поддерживать его во всех начинаниях. У него очень много идей и планов, но не всегда хватает времени на то, чтобы все их воплотить в жизнь".

Кстати, в перспективе юноша задумывается над созданием нового экопроекта и с удовольствием примет участие в конкурсах и программах от СИБУРа. Кроме того, он ждет открытия в Тюменской области новых пунктов для переработки вторсырья.

Тимофей Назаров – человек увлеченный. Круг его интересов, помимо экологического направления, весьма широк. Он увлекается скалолазанием, батутным спортом, видеосъемкой и монтажом, созданием красивых фотографий. А еще на протяжении 10 лет молодой человек занимается цирковым искусством в студии "Икар", имеет множество наград, был призером Дельфийских игр. Участвовал в телевизионных проектах "Лучше всех" и "Вундеркинды". Летом выступает с театром огня и света "Гелиос". В ближайшее время решил попробовать себя в роли фотомодели.

Тимофей отметил, что без его друзей и единомышленников проект бы не получился. Он поблагодарил всех членов своей команды, особенно Кристину Ушакову.

На церемонии награждения дипломы и подарки вручили еще трем победителям из Тюменской области: Даниилу Григорьеву, Екатерине Сидоренко и Маргарите Мартыненко.

По словам руководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Гуржеева, в 2024 году на участие в премии поступило более 210 тыс. работ из 78 стран и всех регионов России.

"Премия расширяется, более 100 вузов России предоставляют дополнительные баллы, возможность бесплатного обучения призерам премии. Победителям вручают достойные призы. За четыре года существования премии призерами стали 22 школьника из Тюменской области. Два из них, Тимофей Назаров и Даниил Григорьев, - уже двукратные призеры. Гимназия № 83 Тюмени вошла в рейтинг лучших школ с наибольшим количеством заявок – более 80", – рассказал Андрей Гуржеев.

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Добавим, СИБУР выступил федеральным партнером международной премии "Экология – дело каждого", которая поддерживает идею бережного отношения к природе и помогает воспитывать новое ответственное поколение.

Инна Кондрашкина