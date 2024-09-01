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В детский сад Краснодона поступило оборудование из Тюмени

Общество, 15:10 26 сентября 2024

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Оборудование для ясельной группы детского сада доставлено в Краснодон. В составе груза коляски, манеж, стульчики для кормления, ходунки, набор мягких матов, электролюлька, увлажнитель воздуха, шкафчики и многое другое.

Оборудование для малышей подшефного региона приобрели на собственные средства тюменские единороссы. Ранее региональное отделение партии направило в Краснодон 600 портфелей с канцелярией и наборами для творчества.

"Работа ведется в рамках поручения врио секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева обратить особое внимание на новые регионы", - подчеркнули в реготделении "Единой России".

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# Единая Россия , Краснодон , ясли

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