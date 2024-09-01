В детский сад Краснодона поступило оборудование из Тюмени
Общество, 15:10 26 сентября 2024
| Фото: ТРО партии "Единая Россия"
Оборудование для ясельной группы детского сада доставлено в Краснодон. В составе груза коляски, манеж, стульчики для кормления, ходунки, набор мягких матов, электролюлька, увлажнитель воздуха, шкафчики и многое другое.
Оборудование для малышей подшефного региона приобрели на собственные средства тюменские единороссы. Ранее региональное отделение партии направило в Краснодон 600 портфелей с канцелярией и наборами для творчества.
"Работа ведется в рамках поручения врио секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева обратить особое внимание на новые регионы", - подчеркнули в реготделении "Единой России".