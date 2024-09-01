Краснокнижного орлана, луня, сорокопута заметили жители Тюменской области

Серый сорокопут | Фото: vk.com/rbcu.tyumen Серый сорокопут | Фото: vk.com/rbcu.tyumen

Орлана-белохвоста из Красной книги Тюменской области заметил Ярослав Бурматов 15 марта в Тюмени и Надежда Кулёва из Казанского района 27 марта. Лугового луня видели Ярослав Бурматов, 5 апреля в Тюмени и Екатерина Цехмистер 30 апреля в Ишимском районе.

Региональное отделение Союза птиц подвело итоги акции "Весна идет". Орнитологи отметили, что жители области фиксировали как перелетных, так и редких птиц. К числу последних также относится краснокнижный лебедь-шипун. Его зафиксировали Екатерина Цехмистер 6 апреля в Ишиме и Вера Швецова 15 апреля в Тюмени. Степной орёл попался на глаза Ярославу Бурматову 10 мая в Тюмени. Обыкновенного осоеда видел Ярослав Бурматов 11 мая в Тюмени и серого сорокопута 14 мая.

Всего по материалам, присланным в сообщество "Большой год в Тюменской области", о регистрации дат прилёта первых весенних мигрантов на территории региона отмечено 125 видов птиц.

Серый сорокопут | Фото: vk.com/rbcu.tyumen Серый сорокопут | Фото: vk.com/rbcu.tyumen

Самым активным участником экологической акции "Весна идёт – 2024" признана Екатерина Цехмистер. От Тюменского отделения Союза охраны птиц России она получит справочник-определитель В. К. Рябицева "Птицы Сибири".