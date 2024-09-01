Каждый второй турист, посетивший Тюменскую область, возвращается вновь

| Фото: Telegram-канал Марии Трофимовой | Фото: Telegram-канал Марии Трофимовой

Практически каждый второй турист, посетивший Тюменскую область, возвращается вновь. Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

"Люди приезжают в Тюменскую область неоднократно. Возвратность очень высокая", - сказала она.

Туристы в среднем находятся на территории субъекта области 4-5 дней. В 2018-2019 годах отдыхающие обычно останавливались на один-два дня. В 2023 году в регионе вышли на всесезонный туристический поток.

"Туристический поток ежегодно увеличивается. Здесь важно, что мы работаем не над его увеличением, а над качеством. Область посещают экономически активные семейные гости. По данным Росстата, турпоток в 2023 году превысил четыре миллиона человек. По итогам 2023 года, налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили 3,2 миллиарда рублей. Увеличение поступлений от предприятий туриндустрии — в семь раз. В 2017 году было зафиксированы налоговые поступления в размере 400 миллионов рублей", — добавила Мария Трофимова.

Она отметила, что в регионе представлены все возможности для качественного отдыха. В области развивают культурно-познавательный, оздоровительный, спортивный, медицинский, природный, сельский, промышленный, событийный, гастрономический туризм.

Напомним, 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. С экскурсиями и турамим по региону можно ознакомиться на сайте visittyumen.ru.

Инна Пахомова