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Тобольский завод по производству полимеров представлен в фильме об экологии

Экономика, 20:14 27 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ООО "ЗапСибНефтехим" принял участие в съемках экопросветительского фильма "В экономике замкнутого цикла". Представители и партнеры компании рассказали, как крупнейший нефтехимический комплекс России заботится об экологии региона и страны.

Производство и транспортировка полимеров, в отличие от материалов-аналогов, оставляет меньший углеродный след. Благодаря отвественному подходу к экологии Тюменская область входит в топ-10 "Зеленых регионов" страны. По инициативе СИБУРа, ТЭО при поддержке регионального правительства в Тюмени, Тобольске и Ишиме работают шесть экодомов.

На предприятии в Тобольске побочные продукты продукты нефтегазодобычи не сжигаются, а перерабатываются в современные синтетические материалы, которые широко используют в промышленности и быту. В фильме "В экономике замкнутого цикла" также представлен инновационный продукт Vivilen, в гранулы которого входит до 30 % переработанного пластика.

Документальный ролик развеничвает мифы о вредности полимеров для человека и экосистемы.

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# ЗапСибНефтехим , полимеры , СИБУР , экология

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