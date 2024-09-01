Тобольский завод по производству полимеров представлен в фильме об экологии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ООО "ЗапСибНефтехим" принял участие в съемках экопросветительского фильма "В экономике замкнутого цикла". Представители и партнеры компании рассказали, как крупнейший нефтехимический комплекс России заботится об экологии региона и страны.

Производство и транспортировка полимеров, в отличие от материалов-аналогов, оставляет меньший углеродный след. Благодаря отвественному подходу к экологии Тюменская область входит в топ-10 "Зеленых регионов" страны. По инициативе СИБУРа, ТЭО при поддержке регионального правительства в Тюмени, Тобольске и Ишиме работают шесть экодомов.

На предприятии в Тобольске побочные продукты продукты нефтегазодобычи не сжигаются, а перерабатываются в современные синтетические материалы, которые широко используют в промышленности и быту. В фильме "В экономике замкнутого цикла" также представлен инновационный продукт Vivilen, в гранулы которого входит до 30 % переработанного пластика.

Документальный ролик развеничвает мифы о вредности полимеров для человека и экосистемы.