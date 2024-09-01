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Юных тюменцев приглашают на мероприятия ко Дню воссоединения новых регионов с Россией

Общество, 19:27 27 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников приглашают на серию мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией, который отмечают 30 сентября. В Менделеевке проходят познавательные встречи "Новые регионы! Новая Россия!". На лекции сотрудники библиотеки рассказывают ребятам об истории новых регионов, сообщает пресс-служба учреждения.

29 сентября в Детской библиотеке им. Лагунова в честь события пройдёт мастер-класс по изготовлению объёмной открытки "Одна страна, одна семья, одна Россия!". С 28 сентября по 6 октября на 2 этаже Менделеевки будет открыта книжно-иллюстративная выставка "Новые регионы! Новая Россия!". На экспозиции представлена литература из фонда библиотеки о новых регионах.

Читатели узнают о размере республик и областей, численности населения, о крупных городах, познакомятся с выдающимися личностями регионов. Выставка дополнена фотографиями с QR-кодами, которые ведут на страницы с информацией о главных культурных и природных достопримечательностях территорий. Также ознакомиться с выставкой можно в онлайн-формате на сайте библиотеки.

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# библиотека имени Менделеева

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