В Тобольске открыли мемориальную доску в память о погибшем бойце СВО
Мемориальную доску в память о Вячеславе Риттере, погибшем в ходе специальной военной операции, открыли на фасаде школы № 5 в Тобольске. Вместе с учащимися, педагогами, горожанами участие в митинге принял глава города Петр Вагин.
Решение пойти на СВО Вячеслав Риттер принял, когда мобилизовался его старший сын Дмитрий. 23 июня 2023 года тоболяк героически погиб при выполнении боевых задач под Угледаром в ДНР. Награжден орденом Мужества.
"Жизненный путь и пример героизма Вячеслава Александровича Риттера будет служить правильным ориентиром в деле воспитания детей и молодежи. О его жизненном пути, о том, что настоящими героями становятся простые люди, любящие свою семью, своих детей и внуков, свою Родину - об этом надо обязательно рассказывать детям. Об этом надо помнить. Этим надо гордиться", - отметил Петр Вагин в своих соцсетях.