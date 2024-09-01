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В Тобольске открыли мемориальную доску в память о погибшем бойце СВО

Общество, 18:40 27 сентября 2024

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Мемориальную доску в память о Вячеславе Риттере, погибшем в ходе специальной военной операции, открыли на фасаде школы № 5 в Тобольске. Вместе с учащимися, педагогами, горожанами участие в митинге принял глава города Петр Вагин.

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Решение пойти на СВО Вячеслав Риттер принял, когда мобилизовался его старший сын Дмитрий. 23 июня 2023 года тоболяк героически погиб при выполнении боевых задач под Угледаром в ДНР. Награжден орденом Мужества.

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

"Жизненный путь и пример героизма Вячеслава Александровича Риттера будет служить правильным ориентиром в деле воспитания детей и молодежи. О его жизненном пути, о том, что настоящими героями становятся простые люди, любящие свою семью, своих детей и внуков, свою Родину - об этом надо обязательно рассказывать детям. Об этом надо помнить. Этим надо гордиться", - отметил Петр Вагин в своих соцсетях.

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# памятный знак , Петр Вагин , СВО , Тобольск

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