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Тюменцам рассказали о первой помощи при носовых кровотечениях

Общество, 10:31 29 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об оказании первой помощи при носовых кровотечения рассказала тюменский врач-травматолог и инструктор по первой помощи Анастасия Данилова. По словам специалиста, в разгар сезона ОРВИ, при перепадах температур и использовании некоторых медикаментов может возникнуть пересыхание слизистой оболочки. Это ведет к ломкости капилляров и носовым кровотечениям.

"Прежде всего, следует сесть и слегка склонить голову вперед, но не слишком, чтобы не увеличить приток крови к сосудам носа. Сожмите крылья носа, плотно прижимая их к носовой перегородке, и держите не менее 4-5 минут. Это поможет образованию сгустка, который закроет кровоточащие сосуды и остановит кровотечение. Не разжимая носа, нужно приложить к переносице что-то холодное. Если через 15 минут кровь не остановилась, нужно вызвать скорую или самим отправиться в больницу", - рассказала врач изданию tmn.aif.ru.

Она отметила, что в большинстве случаев носовое кровотечение вызвано механическим повреждением сосудов и не опасно при правильной помощи. Но частые эпизоды могут быть признаком различных заболеваний.

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# кровотечение , медики , первая помощь

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