Тюменский музейный форум соберет искусствоведов, историков и филологов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий музейный форум "Музей как феномен современного социокультурного пространства" пройдет в Тюмени в 10 и 11 октября. Мероприятие приурочат к 190-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, 180-летию со дня рождения И.Я. Словцова, 80-летию со дня образования Тюменской области, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Форум соберет специалистов музейного дела, историков, искусствоведов, филологов, философов, краеведов и всех, кто заинтересован в развитии культуры, науки и образования. Основная его цель - способствовать интеграции молодых специалистов в музейное сообщество.

В гибридном формате (онлайн и офлайн) форум традиционно объединит конференции "Словцовские чтения" и "Ремезовские чтения", которые пройдут в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

Специалисты обсудят ряд тем. Среди них: исторический опыт региональных музеев: коллекции, экспозиции, персоналии; информационные и цифровые технологии в музее: реальность или виртуальность; музеи и культурный туризм как факторы развития территории; традиционные промыслы и ремёсла в актуальном культурном пространстве и другие.