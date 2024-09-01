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Единый подход к предоставлению земельных участков выработают в Тюменском районе

Общество, 18:29 27 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единый подход к предоставлению земельных участков выработают в Тюменском районе. В настоящее время если для использования земельного участка под ИЖС необходимо снести деревья, то заявителю направляется отказ, сообщает информационный центр правительства региона.

Землепользователь оспаривает его в суде и сносит деревья. С 1 июля 2025 года наличие деревьев на участке не будет причиной для отказа. Речь идет о зеленых насаждениях, по закону не признанных лесной территорией.

Тему по сохранению зеленых насаждений в Тюменском районе обсудили на рабочей встрече заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев, глава Тюменского района Ольга Зимина, представители администраций сельских поселений, районной прокуратуры, общественного совета при региональном департаменте имущественных отношений.

"Важным шагом к развитию района и сохранению комфортной среды станет формирование вместе с органами местного самоуправления единого подхода к предоставлению земельных участков с древесной растительностью", - подчеркнул Андрей Киселев.

Для сохранения имеющегося зеленого фонда населенных пунктов Андрей Киселев предложил органам местного самоуправления Тюменского района активнее вовлекать земельные участки с деревьями под благоустройство. Это позволит сохранить баланс между частными и публичными интересами.

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# Тюменский район

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