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В тюменском селе установили бюст Герою России Жумабаю Раизову

Общество, 19:03 27 сентября 2024

ИИЦ "Наша жизнь" | Фото: ИИЦ "Наша жизнь"

Бюст Герою России Жумабаю Раизову, погибшему во время спецоперации, установили в селе Ильинка Казанского района. Почтили память воина-сибиряка минутой молчания, сообщает информационный центр правительства региона.

Возложили к бюсту цветы отец Героя России Нурбай Раизов, глава Казанского района Татьяна Богданова, руководитель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев, жители Ильинского сельского поселения, учащиеся и педагоги школы, сотрудники ФСБ, участники СВО.

Около бюста офицера в почетном карауле - юнармейцы и кадеты. Подвиг батыра казахского народа, российского офицера навсегда останется в памяти земляков.

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Жумабай Раизов окончил школу в селе Ильинка Казанского района, затем – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В специальной военной операции участвовал с февраля 2022 года, был командиром парашютно-десантной роты. Погиб 2 сентября 2022 года. Звание Героя России присвоено старшему лейтенанту Жумабаю Раизову посмертно.

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# бюст , Герой России , Казанский район

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