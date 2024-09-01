В тюменском селе установили бюст Герою России Жумабаю Раизову

| Фото: ИИЦ "Наша жизнь" | Фото: ИИЦ "Наша жизнь"

Бюст Герою России Жумабаю Раизову, погибшему во время спецоперации, установили в селе Ильинка Казанского района. Почтили память воина-сибиряка минутой молчания, сообщает информационный центр правительства региона.

Возложили к бюсту цветы отец Героя России Нурбай Раизов, глава Казанского района Татьяна Богданова, руководитель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев, жители Ильинского сельского поселения, учащиеся и педагоги школы, сотрудники ФСБ, участники СВО.

Около бюста офицера в почетном карауле - юнармейцы и кадеты. Подвиг батыра казахского народа, российского офицера навсегда останется в памяти земляков.

Жумабай Раизов окончил школу в селе Ильинка Казанского района, затем – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В специальной военной операции участвовал с февраля 2022 года, был командиром парашютно-десантной роты. Погиб 2 сентября 2022 года. Звание Героя России присвоено старшему лейтенанту Жумабаю Раизову посмертно.