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Тюменцам предлагают поучаствовать в проекте "Дизайн-Марафон"

Общество, 18:37 29 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Освоить основы дизайна и применять их в повседневной жизни могут тюменцы в рамках бесплатного видеокурса проекта "Дизайн-марафон". Зарегистрироваться на курс и получить доступ к видеоматериалам можно на платформе АНО "Россия — страна возможностей" до 20 декабря, пишет Moi-portal.ru.

Принять участие приглашают тюменцев в возрасте от 16 лет. На треке они узнают о базовых принципах проектирования уютного интерьера, научатся подбирать свой стиль в одежде и создавать привлекательные презентации, которые будут полезны как в личных, так и в рабочих целях.

Видеокурс включает три направления: "Интерьер", "Стиль" и "Графика". Первый научит самостоятельно разрабатывать дизайн интерьера и поможет стать компетентным заказчиком в вопросах ремонта и декора. Второй поможет разобраться в гардеробе и расскажет о модных тенденциях. А "Графика" познакомит с базовыми принципами дизайна и научит применять нейросети.

Запланированы лекции от профильных экспертов, онлайн-трансляция мастер-классов от практикующих дизайнеров. Обучающиеся получат чек-листы, шаблоны и инструкции по дизайн-решениям.

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# дизайн , обучение

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