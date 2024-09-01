Тюменцам предлагают поучаствовать в проекте "Дизайн-Марафон"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Освоить основы дизайна и применять их в повседневной жизни могут тюменцы в рамках бесплатного видеокурса проекта "Дизайн-марафон". Зарегистрироваться на курс и получить доступ к видеоматериалам можно на платформе АНО "Россия — страна возможностей" до 20 декабря, пишет Moi-portal.ru.

Принять участие приглашают тюменцев в возрасте от 16 лет. На треке они узнают о базовых принципах проектирования уютного интерьера, научатся подбирать свой стиль в одежде и создавать привлекательные презентации, которые будут полезны как в личных, так и в рабочих целях.

Видеокурс включает три направления: "Интерьер", "Стиль" и "Графика". Первый научит самостоятельно разрабатывать дизайн интерьера и поможет стать компетентным заказчиком в вопросах ремонта и декора. Второй поможет разобраться в гардеробе и расскажет о модных тенденциях. А "Графика" познакомит с базовыми принципами дизайна и научит применять нейросети.

Запланированы лекции от профильных экспертов, онлайн-трансляция мастер-классов от практикующих дизайнеров. Обучающиеся получат чек-листы, шаблоны и инструкции по дизайн-решениям.