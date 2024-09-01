Водитель и пассажир погибли в смертельном ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель и пассажир автомобиля Lada погибли в смертельном ДТП в Тюмени. Трагедия произошла около 22 часов 29 сентября на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель на Lada 12-ой модели при обгоне не справился с управлением автомобилем и въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП водитель и его пассажир, личность которого не установлена, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняются.