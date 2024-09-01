  • 30 сентября 202430.09.2024понедельник
  • USD92,7126
    EUR103,4694
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Водитель и пассажир погибли в смертельном ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

Происшествия, 00:27 30 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель и пассажир автомобиля Lada погибли в смертельном ДТП в Тюмени. Трагедия произошла около 22 часов 29 сентября на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель на Lada 12-ой модели при обгоне не справился с управлением автомобилем и въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП водитель и его пассажир, личность которого не установлена, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
00:27 30.09.2024Водитель и пассажир погибли в смертельном ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени
12:14 29.09.2024Подросток на мопеде получил травмы в ДТП в Тобольске
11:10 28.09.2024Ребёнок пострадал в массовом ДТП под Тюменью
16:05 27.09.2024В Тюмени на пожаре в многоквартирном доме погиб человек