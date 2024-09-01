В тюменской школе на ул. Красных Зорь монтируют инженерные коммуникации

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Монтаж коммуникаций активно идет в строящейся школе на ул. Красных Зорь в Тюмени. До границы участка проложили теплотрассу, в ближайших планах - работы по техприсоединению к городским сетям. Главная задача - успеть до холодов, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

В подвале будущей школы монтируют разводящие системы отопления. Параллельно строители прокладывают сети водоснабжения и канализации, воздуховоды вентиляции, готовят помещения для установки насосного оборудования. Основной объем сетей будет смонтирован в подвале, чтобы обеспечить эстетику объекта и комфорт дальнейшего обслуживания.

Включение отопления на строящемся объекте и закрытие теплового контура позволят подрядной организации уже зимой приступить к "мокрым" работам: оштукатуриванию стен и заливке пола.