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Возведение стен цокольного этажа школы завершают в тюменском микрорайоне Ямальский-1

Общество, 19:19 30 сентября 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Возведение стен цокольного этажа на учебных блоках школы завершают в мкр. Ямальский-1 Тюмени. Строители выставляют опалубку под заливку монолитного пояса. Он станет основанием для плит перекрытия. Затем начнётся кладка кирпичных стен. Специалисты готовятся к монтажу перекрытий первого этажа, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

В основание школы забиты 1 тыс. 900 двухуровневых свай по 14 метров в длину.

"Календарный срок строительства - 20 месяцев. Мы идём в графике. Сегодня на объекте трудятся 50 человек. Это каменщики, бетонщики. Как только перейдём к кладке кирпича, число рабочих ещё вырастет", - сказал начальник участка подрядной организации Андрей Костин.

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Новая школа на 1 тыс. 200 мест возводится по типовому проекту. Она будет состоять из двух учебных корпусов, соединённых административным блоком. Ее планируют открыть в 2026 году.

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# ГУС Тюменской области , строительство школ

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