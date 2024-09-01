Симпозиум "Создавая будущее" пройдет в рамках Десятилетия науки и технологий в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" пройдет Национальном центре "Россия" с 4 по 6 ноября. Он станет флагманским мероприятием инициативы "Проектирование будущего" Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Симпозиум станет важной платформой для обсуждения инновационных идей и проектов, способствующих развитию науки и технологий в стране, сообщает пресс-служба Национального центра "Россия".

"Объявленное Президентом Десятилетие науки и технологий заставляет нас мыслить категориями будущего. Как именно изменится наша страна и мир в стратегической перспективе — это тема для профессиональной дискуссии, которая позволит не только заглянуть за горизонт, но и скорректировать нынешние процессы для достижения лучших результатов с учетом опыта прошлого", — говорит заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский.

Участниками первого мероприятия Национального центра "Россия" станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти.

Добавим, 1 июля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра "Россия" для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Он разместится на Краснопресненской набережной в Москве.