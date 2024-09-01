  • 30 сентября 202430.09.2024понедельник
  • USD92,7126
    EUR103,4694
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-западный

Симпозиум "Создавая будущее" пройдет в рамках Десятилетия науки и технологий в России

Общество, 18:35 30 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" пройдет Национальном центре "Россия" с 4 по 6 ноября. Он станет флагманским мероприятием инициативы "Проектирование будущего" Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Симпозиум станет важной платформой для обсуждения инновационных идей и проектов, способствующих развитию науки и технологий в стране, сообщает пресс-служба Национального центра "Россия".

"Объявленное Президентом Десятилетие науки и технологий заставляет нас мыслить категориями будущего. Как именно изменится наша страна и мир в стратегической перспективе — это тема для профессиональной дискуссии, которая позволит не только заглянуть за горизонт, но и скорректировать нынешние процессы для достижения лучших результатов с учетом опыта прошлого", — говорит заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский.

Участниками первого мероприятия Национального центра "Россия" станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти.

Добавим, 1 июля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра "Россия" для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Он разместится на Краснопресненской набережной в Москве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:13 30.09.2024Более семи тысячам тюменцев включили отопление с начала сезона
20:51 30.09.2024Фасадные работы завершили в школе в тюменском микрорайоне Мелиораторов
20:39 30.09.2024Тюменскому гимназисту вручили спецприз от СИБУРа в рамках международной премии
20:27 30.09.2024В Тюмени открыли фестиваль детских и семейных фильмов "Ноль Плюс"