Фасадные работы завершили в школе в тюменском микрорайоне Мелиораторов

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Фасадные работы завершили строители в школе в мкр. Мелиораторов Тюмени. Сейчас разбирают леса. Параллельно специалисты ведут благоустройство территории. Асфальтовые дорожки готовы. Осталось благоустроить городок для обучения школьников правилам дорожного движения. Сейчас строители укладывают брусчатку перед зданием и озеленяют территорию, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Верхние этажи первого блока практически готовы к передаче специалистам сферы образования, которые смогут начать комплектование классов и завоз оборудования. В высокой стадии готовности находятся кабинеты третьего блока. Выполняется отделка блока столовой, актового и спортивных залов. Объект планируют сдать до конца 2024 года.

Школа в мкр. Мелиораторов на 1 тыс. 101 место строится в рамках реализации национального проекта "Образование". Добавим, всего в Тюменской области ведётся строительство 16 школ.