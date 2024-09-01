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Фасадные работы завершили в школе в тюменском микрорайоне Мелиораторов

Общество, 20:51 30 сентября 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Фасадные работы завершили строители в школе в мкр. Мелиораторов Тюмени. Сейчас разбирают леса. Параллельно специалисты ведут благоустройство территории. Асфальтовые дорожки готовы. Осталось благоустроить городок для обучения школьников правилам дорожного движения. Сейчас строители укладывают брусчатку перед зданием и озеленяют территорию, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Верхние этажи первого блока практически готовы к передаче специалистам сферы образования, которые смогут начать комплектование классов и завоз оборудования. В высокой стадии готовности находятся кабинеты третьего блока. Выполняется отделка блока столовой, актового и спортивных залов. Объект планируют сдать до конца 2024 года.

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Школа в мкр. Мелиораторов на 1 тыс. 101 место строится в рамках реализации национального проекта "Образование". Добавим, всего в Тюменской области ведётся строительство 16 школ.

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# ГУС Тюменской области , строительство школ

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