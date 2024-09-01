Более семи тысячам тюменцев включили отопление с начала сезона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 7 тыс. 100 потребителям подали тепло в дома за пять дней с начала отопительного периода. В отопительный режим перевели оборудование 83 локальных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилых домов и социальных объектов, а также 184 ЦТП. Ввели в эксплуатацию шесть подкачивающих насосных станций, об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Я заметил, что в социальных сетях звучали сообщения о проблемах с теплоснабжением: специалисты активно взаимодействуют с управляющими компаниями. На базе МКУ "ЕЦОР" функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, которая в круглосуточном режиме взаимодействует с диспетчерскими службами ресурсоснабжающих организаций. При необходимости она обеспечивает оперативное взаимодействие всех служб города", - отметил глава города.

В настоящее время продолжаются работы по устранению технологических нарушений на разводящих тепловых сетях, которые, в основном, сосредоточены в частном секторе. Аварийные бригады АО "УСТЭК" были усилены и продолжают свою работу на объектах.