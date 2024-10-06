Тюменцев приглашают поучаствовать в викторине ко Дню народного единства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Просветительская онлайн викторина "Братских народов союз вековой" пройдет в Тюменской области с 23 октября по 4 ноября. Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, организует Тюменский индустриальный университет и региональное отделение "Ассамблеи народов России".

Как сообщила член регоотделения АНР, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светлана Погорелова, викторина будет доступна на странице кафедры межкультурной коммуникации ТИУ ВКонтакте. Она будет состоять из четырех тематических блоков с текстовыми и видеовопросами. К примеру, участникам нужно будет ответить на вопросы о кухне народов Севера, о семейных традициях, которые передаются через народное творчество, об исторических фактах и событиях. После каждого ответа будут даны пояснения и историко-культурологический справочный материал.

"В этом году авторы-разработчики викторины анонсировали следующие тематические блоки: "День народного единства: единство в настоящем", "Семья – опора государства", "Хлебосольная Россия", "Культура Народов Великой Земли". Материалы проекта имеют просветительскую направленность. Мероприятие направлено на укрепление единства и духовной общности нашего народа, способствует взаимному обогащению культур, укреплению гражданского единства, сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих в стране", - рассказала Светлана Погорелова.

Принять участие в викторине могут все желающие. В 2023 году в мероприятии участвовали более 149 тысяч россиян.

Любовь Голышева