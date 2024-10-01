Тюменские пожарные покажут горожанам свое мастерство
Общество, 14:04 01 октября 2024
| Фото: Противопожарная служба Тюменской области
Соревнования по пожарно-прикладному многоборью среди работников дежурных смен отдельных постов отрядов Государственной противопожарной службы пройдут в Тюмени 3 октября.
На парковке магазина по ул. Республики, 291 огнеборцы продемонстрируют свои навыки и умения, необходимые для быстрого реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Начало соревнований в 10 часов.
"Не упустите возможность поддержать наших героев и насладиться атмосферой захватывающей конкуренции", - призывают горожан специалисты противопожарной службы Тюменской области.
Возрастное ограничение: 3+.