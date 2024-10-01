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Тюменские пожарные покажут горожанам свое мастерство

Общество, 14:04 01 октября 2024

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Соревнования по пожарно-прикладному многоборью среди работников дежурных смен отдельных постов отрядов Государственной противопожарной службы пройдут в Тюмени 3 октября.

На парковке магазина по ул. Республики, 291 огнеборцы продемонстрируют свои навыки и умения, необходимые для быстрого реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Начало соревнований в 10 часов.

"Не упустите возможность поддержать наших героев и насладиться атмосферой захватывающей конкуренции", - призывают горожан специалисты противопожарной службы Тюменской области.

Возрастное ограничение: 3+.

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# конкурс пожарных , многоборье

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