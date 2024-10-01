Тюменский опыт инициативного бюджетирования отметили на федеральном уровне

| Фото: Департамент финансов и налоговой политики администрации Тюмени | Фото: Департамент финансов и налоговой политики администрации Тюмени

Команда города Тюмени получила высокую оценку и благодарственное письмо научно-исследовательского финансового института Минфина РФ за вклад в развитие системы инициативного (народного) бюджетирования.

Награждение состоялось в ходе VI Всероссийской отраслевой конференции в Москве.

Напомним, механизм инициативного бюджетирования как новая программа поддержки идей граждан был впервые опробован в Тюмени в 2020 году - еще до того, как это стало обязательным по всей стране. Через два года тюменский опыт был отмечен Минфином РФ и рекомендован к тиражированию в других регионах.

Программа востребована горожанами, интерес к ней растет с каждым годом. Если в 2020 году проекты касались в основном благоустройства, то в 2021 году к ним добавились патриотические и событийные. Всего за это время в городе реализовано более 50 инициатив, предложенных и выбранных горожанами.

Среди них новые детские площадки в микрорайонах Комарово, Казарово, Большой Тараскуль, хоккейный корт на Мысу, скейт-парк в районе ул. Тальниковой, площадка для паркура в сквере Корабельный, места для выгула животных на ул. Энергостроителей, в сквере Депутатов, проведено дополнительное озеленение скверов им. Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, Героев Отечества и многое другое. Из событийных мероприятий тюменцам полюбились фестивали кубинской культуры "Chaka Chaka", детского и семейного кино "Ноль плюс", спортивное шоу "МОРЕmore".

В этом году на инициативные проекты из бюджета города выделено 20 млн рублей. По итогам народного голосования поддержку получили 10 инициатив. В их числе городской симпозиум "Тюмень ремесленная", программа популяризации активного отцовства "Семейный конструктор", спортивные соревнования с элементами ГТО "Самый подготовленный человек", Центр патриотического воспитания на базе школы № 88 и многое другое. Часть из них уже завершены, за итогами реализации проектов народного бюджетирования можно наблюдать здесь.