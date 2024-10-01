Систему оповещения населения проверят в Тюмени 2 октября
Общество, 19:17 01 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Комплексная техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет в Тюменской области 2 октября.
С 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут по местному времени прозвучат сирены, напоминает пресс-служба департамента безопасности жизнедеятельности администрации города.
Услышав сигнал "Внимание! Всем!", необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение.