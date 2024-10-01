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Систему оповещения населения проверят в Тюмени 2 октября

Общество, 19:17 01 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексная техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет в Тюменской области 2 октября.

С 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут по местному времени прозвучат сирены, напоминает пресс-служба департамента безопасности жизнедеятельности администрации города.

Услышав сигнал "Внимание! Всем!", необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение.

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# сирены , система оповещения

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