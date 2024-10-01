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Бесплатный спектакль подарит тюменцам ХМАО-Югра в год 80-летия региона

Общество, 17:51 01 октября 2024

Нижневартовский театр юного зрителя | Фото: Нижневартовский театр юного зрителя

Спектакль Нижневартовского театра юного зрителя пройдет на сцене Тюменского драмтеатра 21 октября. Это подарок на 80-летие региона от губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслана Кухарука, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее на торжественном собрании, посвященном юбилею региона, глава Югры пообещал, что нижневартовские актеры дадут спектакль в Тюмени. Пьесу "Нижневартовск. Нефтяное сердце" поставил известный российский режиссер Иван Пачин. Премьера состоялась этим летом. Постановка собрала массу положительных откликов.

Спектакль соткан из реальных историй людей, которые создавали Нижневартовск. Собирая материал для пьесы, режиссер-постановщик Иван Пачин общался с ветеранами-первопроходцами. Зрители узнают тайны нефти, погрузятся в мир удивительных событий и встретятся с героями, чьи поступки оставили свой след в становлении и развитии Самотлора.

Вход на спектакль по пригласительным, которые можно получить в кассах Тюменского драматического театра с 8 октября. Возрастное ограничение: 6+.

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# культура , Нижневартовск , спектакль , Тюменский драматический театр

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