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В Тюмени продлили прием заявок в номинации "Пилотирование квадрокоптеров"

Общество, 08:14 03 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок в номинации "Пилотирование квадрокоптеров" чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области продлили до 10 октября. Отправить заявку можно по ссылке, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

До 6 октября также продолжается прием заявок на конкурс "Моя ИТ-идея" и регистрация на межрегиональный конкурс по игровой разработке "Game Jam".

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# Кубок губернатора , робототехника

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