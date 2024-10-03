В Тюмени продлили прием заявок в номинации "Пилотирование квадрокоптеров"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок в номинации "Пилотирование квадрокоптеров" чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области продлили до 10 октября. Отправить заявку можно по ссылке, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

До 6 октября также продолжается прием заявок на конкурс "Моя ИТ-идея" и регистрация на межрегиональный конкурс по игровой разработке "Game Jam".