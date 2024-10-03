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Тюменцев приглашают на межрегиональную деловую игру

Экономика, 08:27 03 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональная деловая игра пройдет в Нижнем Новгороде 14-15 ноября 2024 г. Участниками станут предприятия из разных регионов России, ведущие внешнеэкономическую деятельность. Тюменцев приглашают к участию.

"В первый день пройдут B2b-встречи с действующими или потенциальными партнерами из Нижегородской области, посещение компаний по профилю деятельности. Во второй день будет проведена межрегиональная деловая игра "Актуальные вопросы контроля и регулирования внешнеэкономической деятельности", - рассказали в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

Преимущества деловой игры: усиление эффективного взаимодействия с профильными органами власти; таможенными, налоговыми, банковскими, консультирование по самым сложным рабочим вопросам; сплочение профессионального сообщества специалистов в сфере ВЭД, которые работают в разных компаниях, обмен опытом, их кооперация на профессиональные темы.

По вопросам участия обращаться: +79129279216 - вице-президент ТПП, директор Центра ВЭД Екатерина Ульянцева.

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