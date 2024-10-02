  • 2 октября 20242.10.2024среда
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер западный

Треть нового урожая овощей в УФО собрана в Тюменской области

Экономика, 13:53 02 октября 2024

Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

24 тыс. 537 тонн овощей открытого грунта собрали сельхозпредприятия Тюменской области по данным на 2 октября. Это более трети всего урожая овощей в Уральском федеральном округе (60 тыс. тонн).

Картофеля по региону накопано 161 тыс. 888 тонн. По УФО этот показатель составляет 430 тонн.

Сухая погода способствует наращиванию темпов уборки технических культур - рапса, льна, подсолнечника. На 2 октября сельхозпредприятия Тюменской области обработали 16 тыс. гектаров, урожай техкультур составил 29 тыс. 363 тонны.

В уборке зерновых и зернобобовых тюменские хлеборобы приближаются к отметке в 1,3 млн тонн. На 2 октября убрана площадь 520 тыс. гектаров , валовый сбор составляет 1 млн 296 тыс. 589 тонн зерна при средней урожайности 25 центнеров с гектара.

Всего по Уральскому федеральному округу убрано почти 70 % посевных площадей, намолочено 4,5 млн тонн зерна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , сельхозтоваропроизводители , уборка урожая , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 02.10.2024Треть нового урожая овощей в УФО собрана в Тюменской области
13:31 02.10.2024Жители Тюменской области оформили 24,3 тысячи кредитных карт за месяц
12:58 02.10.2024Тюменская область рассматривает расширение сотрудничества с корпорацией ДОМ.РФ
12:47 02.10.2024В Тюменской области за восемь месяцев ввели 1 млн 707 тысяч "квадратов" жилья