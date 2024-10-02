Тюменская область рассматривает расширение сотрудничества с корпорацией ДОМ.РФ
Возможность участия в новых программах регионального развития корпорации ДОМ.РФ обсудили заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, и.о. начальника Главного управления строительства региона Валерий Киселев с руководителем профильного направления ДОМ.РФ Аллой Володиной.
Встреча состоялась на площадке Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Специалисты затронули тему льготных программ лизинга коммунальной техники и пассажирского автотранспорта, варианты льготного кредитования инвесторов, которые займутся реновацией объектов культурного наследия.
Тюменская область активно сотрудничает с корпорацией ДОМ.РФ над вовлечением в оборот федеральных земель и развитием жилищного строительства, сообщает информационный центр регионального правительства.