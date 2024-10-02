  • 2 октября 20242.10.2024среда
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер западный

Тюменская область рассматривает расширение сотрудничества с корпорацией ДОМ.РФ

Экономика, 12:58 02 октября 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Возможность участия в новых программах регионального развития корпорации ДОМ.РФ обсудили заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, и.о. начальника Главного управления строительства региона Валерий Киселев с руководителем профильного направления ДОМ.РФ Аллой Володиной.

Встреча состоялась на площадке Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Специалисты затронули тему льготных программ лизинга коммунальной техники и пассажирского автотранспорта, варианты льготного кредитования инвесторов, которые займутся реновацией объектов культурного наследия.

Тюменская область активно сотрудничает с корпорацией ДОМ.РФ над вовлечением в оборот федеральных земель и развитием жилищного строительства, сообщает информационный центр регионального правительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Валерий Киселев , Главное управление строительства Тюменской области , Сергей Шустов , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 02.10.2024Треть нового урожая овощей в УФО собрана в Тюменской области
13:31 02.10.2024Жители Тюменской области оформили 24,3 тысячи кредитных карт за месяц
12:58 02.10.2024Тюменская область рассматривает расширение сотрудничества с корпорацией ДОМ.РФ
12:47 02.10.2024В Тюменской области за восемь месяцев ввели 1 млн 707 тысяч "квадратов" жилья