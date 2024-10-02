Благоустройство памятных площадей и скверов обсудили в администрации Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Вопросы, связанные с благоустройством площадей и скверов рассмотрели в администрации Тюмени на заседании рабочей группы, которая занимается подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

“В ближайшее время начнутся работы по благоустройству территории у Вечного огня на Исторической площади. Также за счет меценатов планируется привести в порядок сквер тридцатилетия Победы”, – написал в своем Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев.

Отметим, 2 октября прошло первое заседание рабочей группы. В ее состав вошли представители администрации, общественных организаций и ветеранских объединений.

Особое внимание уделили ветеранам войны и их нуждам. Глава города заслушал, какие конкретно будут приниматься действия совместно с Советами ветеранов.

“В основном плане мы планируем указать мероприятия, связанные с памятными датами. Особое место в нем займут блоки, посвященные подвигам тюменцев, работавших в тылу. Их труд и самоотверженность стали неотъемлемой частью общей Победы, и за эти заслуги Тюмени присвоено звание "Город трудовой доблести", – добавил он.

Также обсудили проведение мероприятий в 2025 году, посвященных созданию движения "Бессмертный полк". Максим Афанасьев уверен, что благодаря совместным усилиям удастся провести юбилейные торжества на самом высоком уровне.