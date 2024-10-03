В Тюменской области сформируют лонг-лист конкурса "Книга года"

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на региональный конкурс "Книга года" закончится 9 октября. С 10 по 18 октября экспертная комиссия сформирует лонг-лист конкурса, после чего тюменцев и гостей региона ждёт онлайн-голосование на сайте Менделеевки.

На конкурс представлено 177 изданий: 102 обязательных экземпляра, поступивших в фонд областной библиотеки и 75 книг от авторов из Тюмени и других регионов. В литературном соревновании принимают участие издания из Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Салехарда и Сургута. В 2024 году отдельное внимание организаторы уделяют книгам для семейного чтения и изданиям, посвященным 80-летию Тюменской области.

Напомним, участвовать в конкурсе могут авторы и издательства, представившие книги, изданные в период с 1 сентября 2023 года по 1 октября 2024 года. Подробные условия участия опубликованы в положении "Книги года".

Победителей определят до 31 октября, церемония награждения состоится в ноябре.

Проект реализует Содружество библиотек Тюменской области при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".