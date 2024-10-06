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Более тонны посылок доставили в труднодоступные районы Тюменской области водным транспортом

Общество, 17:03 05 октября 2024

Почта России | Фото: Почта России

Свыше одной тонны почты и товаров первой необходимости доставили с помощью водного транспорта в удалённые населённые пункты Тобольского и Вагайского районов в 2024 году. За сезон в регионе Почта России совершила свыше 100 рейсов на водном транспорте.

Речной транспорт доставлял почту в шесть отдаленных населенных пунктов Тобольского района: деревни Иземеть, Ишменева, Топкинская, Вармахли, Топкинбашева и Янгутум. Это самый протяжённый маршрут, он пролегает в притоках реки Иртыш и составляет свыше 900 км. Чтобы его преодолеть, почтальонам требуется несколько суток.

Около 100 км составляет речной маршрут по озеру Большой Уват в деревни Вершинская и Веселинская Вагайского района, сообщили в пресс-службе регионального отделения Почты России.

Речные перевозки почтовой корреспонденции прекратятся с наступлением первых заморозков. "На территориях региона, отрезанных от "большой земли" речными преградами, проживает свыше 2 000 человек, услуги Почты им всем доступны круглогодично. Для почтовой доставки в такие районы компания использует сезонный транспорт: летом - речной, в межсезонье - авиатранспорт. Зимой мы будем доставлять почту по зимникам и ледовым переправам", - отметил директор регионального управления Почты России Виктор Валов.

На автомобилях малой тоннажности почту доставляют на территорию Левобережья в д. Овсянниково, с. Ермаково, д. Ушарово, пос. Сетово. Почтальоны приезжают туда через паромную переправу по р. Иртыш на почтовых машинах, преодолевая в общей сложности более 500 км.

А в почтовые отделения с. Лайтамак, д. Ачиры, д. Осиновская почтовый груз транспортируют во время регулярных рейсов на вертолётах авиакомпании "Ютэйр".

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