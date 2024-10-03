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Исследования тюменцев оценили на конференции о морфологии человека в Минске

Общество, 13:20 03 октября 2024

www.tyumsmu.ru

Дипломами I степени за научные доклады отмечены молодые тюменские исследователи на международной конференции "Достижения современной морфологии" в Минске. Ассистент кафедры анатомии человека Джурабой Джураев выступил с сообщением о клинических вариантах плоскостопия у детей младшего возраста, сообщает Тюменский медицинский университет.

Студент, председатель анатомического кружка Григорий Зубик представил результаты исследования функции стоп у спортсменов.

Мероприятие прошло на базе Белорусского государственного медицинского университета с участием ученых из Республики Беларусь, России, Кыргызстана, Молдовы и Малайзии.

"На протяжении 40 лет мы занимаемся антропологией, изучаем физическое развитие детей юга Тюменской области и Крайнего Севера. Наша работа заинтересовала коллег из России и Белоруссии, которые предложили сотрудничать, чтобы сопоставить параметры детей, проживающих в разных регионах, и посмотреть, какие изменения произошли за последние десятилетия", - сообщила заведующая кафедрой анатомии человека Татьяна Чирятьева.

Участники научно-практической конференции из разных стран обменялись опытом преподавания морфологических дисциплин в медицинских вузах. Тюменскую делегацию заинтересовал пример Малайзии, он будет представлен руководству Тюменского медицинского университета.

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