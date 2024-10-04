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С историей чайной торговли знакомят тюменцев в музее-усадьбе Колокольниковых

Общество, 12:35 04 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Семейное мероприятие "Нихао, друзья!" пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18) в Тюмени 6 октября. Начало — в 13 часов.

Выполняя задания, участники познакомятся с символами китайской культуры, узнают, как пьют чай в Поднебесной, какая связь между исянем и самоваром, увидят подлинные предметы XIX–XX века, связанные с самым известным напитком Китая, создадут небольшую чайницу, которую заберут с собой. Также гостям расскажут об истории чайной торговли Колокольниковых.

Встречи проходят каждое воскресенье с октября по ноябрь, сообщает музей. Запись на мероприятие и подробности по телефону +7 (3452) 46-49-63.

Возрастная категория: 0+.

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# музей , чаепитие

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