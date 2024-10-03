Отделение шахматной школы Анатолия Карпова откроют при поддержке Тюменской области в Краснодоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отделение гроссмейстерской школы Анатолия Карпова планируют открыть при поддержке Тюменской области в Краснодоне. Первым шагом стала отправка в подшефный регион шахматного инвентаря, сообщается в Telegram-канале администрации Краснодонского муниципального округа.

"Дружба с тюменскими шахматистами крепнет день ото дня. Получили 10 столов и столько же досок, часов. В прошлом году поставка была еще больше – 50 столов и 15 часов. Эта поддержка очень важна. Мы по сути упустили поколение и наша задача сейчас восстановить, привить моральные и культурные навыки у молодежи. Шахматы тренируют внимание и концентрацию, развивают интеллект. Это основные требования 21 века", - подчеркнул тренер-преподаватель по шахматам Краснодонской детско-юношеской спортивной школы № 1.

Отметим, что это не первая партия шахматного инвентаря отправленного из Тюменской области в Краснодон. В прошлом году спортсмены получили 50 столов и 15 часов, несколько наборов игровых фигур.