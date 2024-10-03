В озеленении района Тюменская слобода принял участие депутат городской думы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В озеленении жилого района Тюменская слобода вместе с учащимися гимназии № 4 и сотрудниками МКУ "ТюменьЛесПаркХоз", а также активистами "Молодой гвардии" принял депутат Тюменской городской думы Владимир Сбитнев 3 октября.

Первые 20 полноразмерных саженцев пирамидального бальзамического тополя, выращенных в тюменском питомнике, "поселились" вдоль ул. Фармана Салманова после обращения к депутату местных жителей, рассказавших о нехватке живых растений в новом районе областного центра.

"Именно поэтому мы обратились к администрации Тюмени и МКУ "ТюменьЛесПаркХоз", чтобы высадить здесь деревья, - рассказал Владимир Сбитнев. - Это первая партия деревьев, которая будет высажена совместно с местными школьниками. Обрадуем жителей и в течение сезона вдоль всей улицы Фармана Салманова будут высажены новые тополя".

Отметим, что по просьбе тюменцев для посадки были выбраны тополя, не дающие пух, таким образом, в будущем не будет проблем у местных жителей, страдающих аллергией.

Представитель МКУ "ТюменьЛесПаркХоз", заместитель начальника отдела озеленения Владимир Козинец добавил, что в целом для удовлетворения потребности района в зелени до 31 октября будет высажен 541 тополь, 117 лип, 93 рябины и 130 яблонь.

"Подбор пород осуществлялся исходя из шумозащитых, декоративных свойств деревьев, а также скорости роста, - уточнил он. - Работы проводятся в рамках муниципального контракта, заключённого с администрацией Тюмени и подрядной организацией".

Отметим, что гарантия на лиственные зелёные насаждения составляет два года, на хвойные - три. В течение этого срока за деревьями будет осуществляться контроль и уход. Растения, которые не прижились, заменяются новыми.

Николай Ступников