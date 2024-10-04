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Более 424,5 млрд рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области

Экономика, 12:46 04 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 424,5 млрд рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области с января по август 2024 года. Прирост по сравнению с тем же периодом годом ранее составил 114,2 %, сообщает Тюменьстат.

Предприниматели вне ярмарок заработали 75 млрд 250 млн рублей, на рынках – 2,8 млрд рублей.

В структуре оборота розничной торговли на долю пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, пришлось 47,8%, непродовольственных товаров – 52,2 %.

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