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В Тюмени покажут новые фильмы основателя фестиваля “Ноль Плюс” Николая Данна

Общество, 20:52 03 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новые фильмы основателя кинофестиваля “Ноль Плюс” Николая Данна покажут на площадке Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени 4 октября, сообщает информационный центр правительства региона.

Посетить киносеансы смогут все, кто прошел регистрацию.

Зрителей ждет просмотр двух кинокартин. В 12 часов начнется "(Не)виртуальное путешествие". Это приключенческий сериал о молодом блогере, который оказался в квесте с участием искусственного интеллекта.

В 13 часов 30 минут начнётся показ работы "Код культуры русского мира". Это первая серия научно-популярной ленты, в которой историки, культурологи и представители коренного населения раскрывают зрителю особенности менталитета жителей России.

С 7 октября фильмы фестиваля можно будет посмотреть на официальном сайте онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс".

Возрастное ограничение: 0+.

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# кино , кинофестиваль Ноль плюс

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