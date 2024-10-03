В Тюмени покажут новые фильмы основателя фестиваля “Ноль Плюс” Николая Данна

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новые фильмы основателя кинофестиваля “Ноль Плюс” Николая Данна покажут на площадке Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени 4 октября, сообщает информационный центр правительства региона.

Посетить киносеансы смогут все, кто прошел регистрацию.

Зрителей ждет просмотр двух кинокартин. В 12 часов начнется "(Не)виртуальное путешествие". Это приключенческий сериал о молодом блогере, который оказался в квесте с участием искусственного интеллекта.

В 13 часов 30 минут начнётся показ работы "Код культуры русского мира". Это первая серия научно-популярной ленты, в которой историки, культурологи и представители коренного населения раскрывают зрителю особенности менталитета жителей России.

С 7 октября фильмы фестиваля можно будет посмотреть на официальном сайте онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс".

Возрастное ограничение: 0+.