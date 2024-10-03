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Александр Попов назначен прокурором Тюменской области

Общество, 17:26 03 октября 2024

из Telegram-канала прокуратуры Тюменской области | Фото: из Telegram-канала прокуратуры Тюменской области

Александр Попов назначен прокурором Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Срок полномочий – 5 лет.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее кандидатура Александра Попова была рассмотрена и утверждена на совместном заседании профильных комитетов Совета Федерации.

Владислав Московских назначен на должность прокурора Курганской области.

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