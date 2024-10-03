Александр Попов назначен прокурором Тюменской области
Общество, 17:26 03 октября 2024
| Фото: из Telegram-канала прокуратуры Тюменской области
Александр Попов назначен прокурором Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Срок полномочий – 5 лет.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Ранее кандидатура Александра Попова была рассмотрена и утверждена на совместном заседании профильных комитетов Совета Федерации.
Владислав Московских назначен на должность прокурора Курганской области.