  • 4 октября 20244.10.2024пятница
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер южный

Тюмень и Ишим формируют единую концепцию популяризации творчества Петра Ершова

Общество, 10:45 04 октября 2024

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

Единую концепцию продвижения творчества сибирского сказочника Петра Ершова создают в Тюмени и Ишиме. Об этом сообщил мэр областного центра Максим Афанасьев по итогам встречи с главой Ишима Федором Шишкиным.

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

"Обсудил с коллегой реализацию наших общих программ. Ишим и Тюмень активно участвуют в национальном проекте "Жилье и городская среда", и нам важно делиться лучшими практиками и привлекать местных производителей к благоустройству. Мы также успешно развиваем туристические направления, у нас уже формируется единая концепция популяризации творчества Петра Ершова, автора знаменитой сказки "Конек-горбунок". В 2025 году у поэта и писателя юбилей! Он родился в 1815 году в Ишимском уезде Тобольской губернии", - написал Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Глава Тюмени пригласил ишимских коллег на выставку "Тюменская марка". В этом году пройдет на площадке Технопарка 11-12 октября. Свою продукцию здесь представят 70 производителей товаров и услуг областного центра. Программа выставки будет интегрирована с форумом креативных предпринимателей "КПД".

"Кроме того, мы хотим, чтобы сельхозпроизводители активно участвовали в наших традиционных ярмарках", - подчеркнул Максим Афанасьев и напомнил, что ближайшие из них состоятся 19 октября, 9 и 23 ноября, 7 и 21 декабря на четырех площадках города: ул. Севастопольская, 12; пр. Солнечный, 11; ул. Льва Толстого, 31; ул. Ставропольская, 15 – 17.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# культура , Максим Афанасьев , Петр Ершов , Федор Шишкин , ярмарки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 04.10.2024С историей чайной торговли знакомят тюменцев в музее-усадьбе Колокольниковых
11:40 04.10.2024Многодетные тюменцы получают удостоверения через Госуслуги
11:29 04.10.2024Церемонию очищения пройдут тюменцы на фестивале коренных малочисленных народов Севера
11:18 04.10.202416 врачей и медсестер усилили коллектив больницы в Нижней Тавде