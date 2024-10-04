Тюмень и Ишим формируют единую концепцию популяризации творчества Петра Ершова

| Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

Единую концепцию продвижения творчества сибирского сказочника Петра Ершова создают в Тюмени и Ишиме. Об этом сообщил мэр областного центра Максим Афанасьев по итогам встречи с главой Ишима Федором Шишкиным.

| Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

"Обсудил с коллегой реализацию наших общих программ. Ишим и Тюмень активно участвуют в национальном проекте "Жилье и городская среда", и нам важно делиться лучшими практиками и привлекать местных производителей к благоустройству. Мы также успешно развиваем туристические направления, у нас уже формируется единая концепция популяризации творчества Петра Ершова, автора знаменитой сказки "Конек-горбунок". В 2025 году у поэта и писателя юбилей! Он родился в 1815 году в Ишимском уезде Тобольской губернии", - написал Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Глава Тюмени пригласил ишимских коллег на выставку "Тюменская марка". В этом году пройдет на площадке Технопарка 11-12 октября. Свою продукцию здесь представят 70 производителей товаров и услуг областного центра. Программа выставки будет интегрирована с форумом креативных предпринимателей "КПД".

"Кроме того, мы хотим, чтобы сельхозпроизводители активно участвовали в наших традиционных ярмарках", - подчеркнул Максим Афанасьев и напомнил, что ближайшие из них состоятся 19 октября, 9 и 23 ноября, 7 и 21 декабря на четырех площадках города: ул. Севастопольская, 12; пр. Солнечный, 11; ул. Льва Толстого, 31; ул. Ставропольская, 15 – 17.