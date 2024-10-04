  • 4 октября 20244.10.2024пятница
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

В Заводоуковске появилось освещение на остановках и пешеходном переходе

Общество, 16:26 04 октября 2024

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Новое наружное освещение установили на автомобильной дороге Заводоуковск - Пономарево в Заводоуковске. В рамках проекта поставили пять опор освещения и пять светодиодных энергосберегающих светильников. Это повысит безопасность граждан на автобусных остановках и пешеходном переходе, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Управление освещением осуществляется с помощью фотореле, что оптимизирует работу системы и снизит затраты на электроэнергию. Новую систему освещения уже запустили в работу. это улучшит видимости в темное время суток, обеспечивая безопасность как пешеходов, так и водителей.

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Добавим, всего до конца 2024 года на региональных дорогах Тюменской области планируется построить и запустить более 22 км новых участков наружного освещения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , уличное освещение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 04.10.2024В Тюмени выберут лучших организаторов осеннего субботника
17:54 04.10.20245 октября - события дня
17:43 04.10.2024Учения спецслужб прошли на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени
17:21 04.10.2024Поделки армизонских школьниц вошли в число лучших на международном конкурсе