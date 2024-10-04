В Заводоуковске появилось освещение на остановках и пешеходном переходе

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Новое наружное освещение установили на автомобильной дороге Заводоуковск - Пономарево в Заводоуковске. В рамках проекта поставили пять опор освещения и пять светодиодных энергосберегающих светильников. Это повысит безопасность граждан на автобусных остановках и пешеходном переходе, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Управление освещением осуществляется с помощью фотореле, что оптимизирует работу системы и снизит затраты на электроэнергию. Новую систему освещения уже запустили в работу. это улучшит видимости в темное время суток, обеспечивая безопасность как пешеходов, так и водителей.

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Добавим, всего до конца 2024 года на региональных дорогах Тюменской области планируется построить и запустить более 22 км новых участков наружного освещения.