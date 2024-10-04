Специалисты Тюменской области отремонтировали систему водоотведения в школе Краснодона
Специалисты предприятия из Тюменской области отремонтировали систему водоотведения в школе № 24 Краснодона. Об этом сообщает администрация Краснодонского муниципального округа.
"Проблема с канализацией в этом образовательном учреждении стояла очень остро. Более того, беспокоил и высокий уровень грунтовых вод. Теперь с новой системой эти проблемы решены", - уточнили в муниципалитете.
Руководитель образовательного учреждения Василий Раков поблагодарил специалистов компании "ТюменьБурстрой" за проделанную работу и ее качество.
"Кроме ремонта компания "ТюменьБурстрой" купила нам акустическую колонку, которую мы используем при проведении своих мероприятий. Спасибо всей Тюменской области за дружбу и внимание, которые мы получаем!", - сказал директор школы № 24.
Отметим, соглашение между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского района действует с 2022 года.