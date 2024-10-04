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Житель Тобольска незаконно выловил 99 особей стерляди

Происшествия, 16:37 04 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

До пяти лет лишения свободы грозит 48-летнему жителю Тобольска за незаконную добычу стерляди в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

"В июле 2024 года обвиняемый на моторной лодке "Обь-3" выехал на участок реки Тобол, который не включен в перечень рыбопромысловых участков Тюменской области. Там он разместил в придонных слоях воды рыболовную сеть и осуществил с ней плав", - сообщили в ведомстве.

Мужчина выловил 99 особей стерляди, относящейся к ценным видам рыб. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила 450 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Тобольский районный суд.

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# прокуратура Тюменской области , стерлядь

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