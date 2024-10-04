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В Тюмени выберут лучших организаторов осеннего субботника

Общество, 18:05 04 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Конкурс на лучшую организацию и проведение субботника проходит в Ленинском округе Тюмени. К участие приглашают органы ТОС и инициативные группы жителей округа, сообщает пресс-служба городской администрации.

При оценке будут учитывать массовость субботника (количество участников команды), объем и качество выполнения работы, творческий подход и информационный охват.

Подать заявку можно до 10 октября по ул. Мельникайте, 74, каб. 305 или в электронном виде на почту IoninaSA@tyumen-city.ru. Подробности - по тел. 8 (3452) 20-30-00 и 20-63-04.

Итоги конкурса подведут 21 октября 2024 года.

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