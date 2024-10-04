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Учения спецслужб прошли на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени

Общество, 17:43 04 октября 2024

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Последствия условного "взрыва" устраняли на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени. По легенде межведомственных учений на объекте была повреждена трансформаторная подстанция, сооружения обесточены и город остался без воды.

После звука сирены сотрудники "Росводоканал Тюмень" укрылись в убежище. На место "происшествия" оперативно прибыли пожарные расчёты, отряд спасателей, полиция, Росгвардия, медики.

Пожарные размотали рукава, подключили их к пожарному гидранту и ликвидировали возгорание. Спасатели с помощью спецсредств достали из-под завалов "пострадавших".

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Специалисты энергоснабжающей организации оперативно приступили к восстановительным работам на подстанции. По "легенде" среди укрывшихся в убежище сотрудников был пострадавший. Его и остальных вывели из укрытия, когда спецслужбы потушили условный пожар и убедились, что опасности для людей нет.

Энергетики запитали станцию от резервной линии, специалисты "Росводоканала" плавно запустили насосное оборудование, и водоочистные сооружения продолжили работу в штатном режиме.

Учения показали четкое взаимодействие всех служб. На восстановление водоснабжения потребовалось около трёх часов. Подобные межведомственные тренировки проводятся регулярно на всей территории страны.

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# Метелевский водозабор , Росводоканал Тюмень , учения

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