Учения спецслужб прошли на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Последствия условного "взрыва" устраняли на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени. По легенде межведомственных учений на объекте была повреждена трансформаторная подстанция, сооружения обесточены и город остался без воды.

После звука сирены сотрудники "Росводоканал Тюмень" укрылись в убежище. На место "происшествия" оперативно прибыли пожарные расчёты, отряд спасателей, полиция, Росгвардия, медики.

Пожарные размотали рукава, подключили их к пожарному гидранту и ликвидировали возгорание. Спасатели с помощью спецсредств достали из-под завалов "пострадавших".

Специалисты энергоснабжающей организации оперативно приступили к восстановительным работам на подстанции. По "легенде" среди укрывшихся в убежище сотрудников был пострадавший. Его и остальных вывели из укрытия, когда спецслужбы потушили условный пожар и убедились, что опасности для людей нет.

Энергетики запитали станцию от резервной линии, специалисты "Росводоканала" плавно запустили насосное оборудование, и водоочистные сооружения продолжили работу в штатном режиме.

Учения показали четкое взаимодействие всех служб. На восстановление водоснабжения потребовалось около трёх часов. Подобные межведомственные тренировки проводятся регулярно на всей территории страны.