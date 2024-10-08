Тюменских вокалистов приглашают на "Универвидение"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские студенты могут подать заявку на XIII Национальный музыкальный проект "Универвидение", который состоится в Казани с 10 по 16 ноября. Участниками могут стать студенты вузов и ссузов от 18 до 35 лет, сообщают организаторы.

Конкурсная программа включает прослушивания, концерты, работу с экспертами, образовательный трек и финальное шоу. Чтобы заявиться, необходимо создать портфолио с выступлением или домашними архивами.

Победителю проекта будет предоставлено право участия в XXXIII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" в 2025 году.

Анкеты принимаются по ссылке.