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Тюменских вокалистов приглашают на "Универвидение"

Общество, 09:16 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские студенты могут подать заявку на XIII Национальный музыкальный проект "Универвидение", который состоится в Казани с 10 по 16 ноября. Участниками могут стать студенты вузов и ссузов от 18 до 35 лет, сообщают организаторы.

Конкурсная программа включает прослушивания, концерты, работу с экспертами, образовательный трек и финальное шоу. Чтобы заявиться, необходимо создать портфолио с выступлением или домашними архивами.

Победителю проекта будет предоставлено право участия в XXXIII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" в 2025 году.

Анкеты принимаются по ссылке.

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# студенты , Универвидение

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