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Более 100 окопных свечей передали тобольские волонтеры в зону СВО

Общество, 12:36 07 октября 2024

Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

Партию из 108 окопных (блиндажных) свечей передали на фронт волонтеры из Сетовского сельского поселения Тобольского района.

"В условиях специальной военной операции использование таких свечей становится крайне необходимым для обеспечения комфорта и безопасности военнослужащих во время полевых выходов", - отметили в районной администрации.

Окопные свечи можно использовать для освещения, обогрева, просушки экипировки и приготовления пищи в полевых условиях.

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# помощь , СВО , Тобольский район

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