ФК "Тюмень" проведет пять матчей в октябре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять матчей сыграют футболисты ФК "Тюмень" в октябре 2024 года.

Команда Игоря Меньщикова начала сезон не лучшим образом, одержав две победы в 13 встречах. Однако у нее есть все шансы выровнять положение и порадовать фанатов в ближайший месяц. К тому же четыре игры пройдут на домашнем стадионе при поддержке своих болельщиков.

Уже сегодня, 5 октября, в рамках МЕЛБЕТ-Первой лиги тюменцы сыграют с "КАМАЗОМ" из Набережных Челнов. На стадионе "Геолог" стартовый свисток прозвучит в 19 часов. Оппоненты тюменского клуба располагаются на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.

В следующую субботу, 12 октября, игроки отправятся в соседний Екатеринбург, где сразятся с "Уралом". В прошлом сезоне эта команда играла в Российской Премьер-Лиге. Сейчас подопечные Евгения Аверьянова занимают третью позицию в чемпионате и точно попытаются вернутся в высшую лигу уже в следующем сезоне.

После этого ФК "Тюмень" продолжит шествие в пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. В областную столицу из Владикавказа приедет "Алания". В предыдущем раунде турнира наша команда одолела коллектив из Челябинска со счетом 2:0, а "Алания" не без проблем прошла медиафутбольный клуб "Амкал".

19 октября в Тюмень прибудет легендарный московский "Торпедо". На текущий момент команда закрепилась на втором месте в турнирной таблице и точно поучаствует в розыгрыше титула и путевки на повышение.

Завершат месяц тюменские футболисты встречей с "Енисеем" из Красноярска. Игра состоится 26 октября. Коллектив идет на девятом месте в турнирной таблице и за последние пять матчей в лиге по два раза выиграл и проиграл, единожды сыграв вничью.

Добавим, в настоящий момент ФК "Тюмень" занимает последнее, 18 место, в чемпионате, набрав 5 очков из 36 возможных, сообщает "Тюменская область сегодня".