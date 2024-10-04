Выставочный проект "И.Я. Словцов. Наследие" откроется в Тюмени
Общество, 18:51 04 октября 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Выставочный проект "И.Я. Словцов. Наследие" откроется в Музейном комплексе Тюмени 10 октября. Экспозицию приурочили 180-летию краеведа, этнографа, археолога Ивана Яковлевича Словцова, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Выставка раскрывает этапы становления музейного дела в городе от учебного музея в Александровском реальном училище до современного Музейного комплекса. Собрание сибирских древностей Ивана Словцова составляет основу тюменского музея.