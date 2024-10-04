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Выставочный проект "И.Я. Словцов. Наследие" откроется в Тюмени

Общество, 18:51 04 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставочный проект "И.Я. Словцов. Наследие" откроется в Музейном комплексе Тюмени 10 октября. Экспозицию приурочили 180-летию краеведа, этнографа, археолога Ивана Яковлевича Словцова, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Выставка раскрывает этапы становления музейного дела в городе от учебного музея в Александровском реальном училище до современного Музейного комплекса. Собрание сибирских древностей Ивана Словцова составляет основу тюменского музея.

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# история , Музейный комплекс им , Словцова

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