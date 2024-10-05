Тюмень лидирует среди городов УФО в рейтинге "Город России-2024"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 24,2 тыс. голосов набрала Тюмень на всероссийском конкурсе "Город России. Национальный выбор-2024". С этим результатом областной центр продолжает оставаться на 11 месте в рейтинге, но при этом лидирует среди всех городов уральского федерального округа.

Как выяснил "Вслух.ру", на данный момент Челябинск находится на 12 строке, Ханты-Мансийск — на 13-й, Екатеринбург — на 23-й, Курган — на 47-й, Салехард — на 53-й. В пятерке лидеров Владивосток, Нальчик, Севастополь, Курск, Ставрополь.

Чтобы поддержать Тюмень, необходимо пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать картинку и подтвердить свой выбор. Регистрация не требуется. Голосовать можно каждый день: с одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Сделать этом можно до 31 декабря включительно.